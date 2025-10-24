Adore loftslampe til badeværelset
Med loftlyset Philips Hue White ambiance Adore kan du tilpasse belysningen til dagens formål med belysningsløsningerne Læs, Slap af, Få ny energi og Koncentrer dig. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Krom
Materiale
Metal