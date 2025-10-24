Med loftlyset Philips Hue White ambiance Adore kan du tilpasse belysningen til dagens formål med belysningsløsningerne Læs, Slap af, Få ny energi og Koncentrer dig. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.