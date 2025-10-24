Adore spot til badeværelse
Med badeværelseslampen Philips Hue White ambiance Adore kan du oplyse dit rum med to lyskilder og tilpasse belysningen til formålet med belysningsløsningerne Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af. Lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere funktioner med en Hue Bridge.
Nuværende pris er 1.049,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal