Med badeværelseslampen Philips Hue White ambiance Adore kan du oplyse dit rum med tre lyskilder og tilpasse belysningen til formålet med belysningsløsningerne: Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af. Lampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge.