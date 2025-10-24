Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Adore spotloftslampe til badeværelset

Adore spotloftslampe til badeværelset

Med loftlyset Philips Hue White ambiance Adore kan du oplyse dit rum med tre lyskilder og tilpasse belysningen til formålet med belysningsløsningerne Få ny energi, Koncentrer dig, Læs og Slap af. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere funktioner med en Hue Bridge.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • GU10 LED pære medfølger
  • Bluetooth-betjening via app
  • Hue Lysdæmperkontakt medfølger
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay