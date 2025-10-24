Support
Round ceiling light fixture in metallic and white finish, product packaging, and a white wall-mounted remote control are visible.

Being loftslampe

Brug Being Philips Hue White ambiance loftlampe sammen med dit Philips Hue system og få glæde af naturligt, hvidt lys, der hjælper dig med at vågne, få energi, fokusere, læse og slappe af. Nyd det elegante design og det rolige, behagelige lys fra loftet.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Lysdæmperkontakt medfølger
  • Integreret LED
  • Aluminium
  • Intelligent styring med Hue Bridge*
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Aluminium

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay