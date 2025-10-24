Support
Nærbillede af forsiden af Hue White ambiance Buckram enkelt spotlysforlænger

Buckram enkelt spotlysforlænger

Udvid dit Philips Hue system med ekstra White ambiance spots og få glæde af et varmt til køligt hvidt lys. Hvis du ønsker smartstyring, skal du blot bruge Hue Bridge, der følger med startsættet. Tilslut dine spots til en Bridge og styr dem på din egen måde.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White ambiance
  • Hue Bridge aktiveret
  • Forlængerspot
  • GU10
  • White
  • Intelligent styring med Hue Bridge*
Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Hvid

  • Materiale

    Metal

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

