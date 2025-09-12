*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Buckram enkelt spotlysforlænger
Med en Philips Hue White ambiance Buckram spot i sort får du et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Juster spotten, så den fremhæver de rigtige hjørner af rummet, og få kontrol med det samme via Bluetooth, eller ved at tilføje en Hue Bridge, der giver adgang til flere intelligente belysningsfunktioner.
449,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Med Hue Bluetooth appen kan du betjene dine intelligente Hue lyskilder i ét enkelt rum i dit hjem.Tilføj op til 10 intelligente lyskilder, og betjen dem alle med et enkelt tryk på din smartphone.
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal