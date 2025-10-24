Med Philips Hue White ambiance Buckram spots i hvid får du tre spots til at oplyse rummet med. Hver spot kan justeres, så den fremhæver et hjørne af rummet, og med den medfølgende Hue Dimmer switch eller via Bluetooth får du øjeblikkelig kontrol over lyset. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.