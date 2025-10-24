Buckram spot med switch
Med en Philips Hue White ambiance Buckram spot i sort får du et varmt til køligt hvidt lys til dine daglige rutiner. Juster spotten, så den fremhæver de rigtige hjørner af rummet, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere funktioner.
Nuværende pris er 599,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal