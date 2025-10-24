E14 dobbeltpakke
Brug de 2 intelligente kerteformede pærer med varmt hvidt til køligt dagslys, der hjælper dig med at slappe af, læse, koncentrere dig eller få energi. Styr lyset med det samme ved hjælp af Bluetooth eller dan par med en Hue Bridge, for at få adgang til alle funktioner.
Nuværende pris er 339,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Varmt til køligt hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
39x117