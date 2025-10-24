E27 pære
Tænd for en pære med hvid stemningsbelysning, der giver varmt hvidt lys til køligt dagslys, som en hjælp til at slappe af, læse, koncentrere dig eller lade op. Styr den øjeblikkeligt via Bluetooth i ét rum, eller sæt den sammen med en Hue Bridge for at få adgang til alle funktionerne.
Nuværende pris er 229,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Varmt til køligt hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x110