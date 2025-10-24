Med en unik belysning, der lyser både opad og nedad, giver det hvide loftlys Philips Hue White ambiance Fair et varmt til køligt hvidt lys og indbyggede belysningsløsninger. Det kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.