Fair pendel
Den sorte pendellampe Philips Hue White ambiance Fair giver et opad- og nedadrettet varmt til køligt hvidt lys og indbyggede belysningsløsninger til dine daglige rutiner. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 1.749,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Glas