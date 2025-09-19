Support
LED pendler

Intelligente LED pendler

Philips Hue intelligente pendeller, hængt over spisebordet eller på dit hjemmekontor, føjer sofistikeret stil til ethvert rum.

Guide til intelligente LED pendler

Hvordan skal jeg bruge pendler i entréen?

Hvordan hænger jeg LED pendler op?

Hvilken størrelse pendel skal jeg bruge?

Hvad er intelligente pendler?

Hvor skal jeg hænge intelligente LED pendler?

Er intelligente pendler LED?

Lær mere om intelligente LED pendler

LED pendler til køkkenet

6 idéer til køkkenbelysning

Intelligente pendler kan hjælpe dig med at gøre dit køkken lysere og skabe stemning for en afslappende aftensmad.

hjem med pendler

Tilbage til faste rutiner

Bliv klar til skolen igen ved at bruge intelligente pendler, der kan hjælpe dig med at gøre klar til det nye skoleår.

LED pendler til soveværelset

Idéer til soveværelseslamper

Brug disse ideer til soveværelseslamper til at skabe et indbydende, behageligt og beroligende rum ved hjælp af intelligente pendler.

*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay