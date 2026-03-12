Traditionel stil møder moderne, intelligente belysningsfunktioner med Philips Hue kertepæren med justerbart hvidt lys. Nyd varmt til koldt hvidt lys, der skaber den perfekte stemning og passer perfekt til din boligindretning. Med lav dæmpning kan du dæmpe pæren ned til 0,2% af den samlede lysstyrke for at opnå et blidt skær. Den nyeste generation af denne elegante pære med dobbeltlagsdesign introducerer nye og forbedrede funktioner, herunder fuldt spektrum dagslys, der bringer følelsen af naturligt dagslys ind i dit hjem. Slap af i varme nuancer fra en sommer solnedgang, eller få energi med klare hvide toner fra en vinterhimmel. Pæren er nu 40% mere energieffektiv end den forrige generation, mens Matter-kompatibilitet giver problemfri forbindelse med andre smarte enheder i hjemmet. Få adgang til endnu flere funktioner med en Hue Bridge.

Op til 500 lumen

Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)

Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke

Realistisk stearinlys effekt

App- og stemmestyring