Kerte - E14 pære
Nuværende pris er 529,00 kr.
Nuværende pris er 529,00 kr.
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Om Kerte - E14 pære
Traditionel stil møder moderne, intelligente belysningsfunktioner med Philips Hue kertepæren med justerbart hvidt lys. Nyd varmt til koldt hvidt lys, der skaber den perfekte stemning og passer perfekt til din boligindretning. Med lav dæmpning kan du dæmpe pæren ned til 0,2% af den samlede lysstyrke for at opnå et blidt skær. Den nyeste generation af denne elegante pære med dobbeltlagsdesign introducerer nye og forbedrede funktioner, herunder fuldt spektrum dagslys, der bringer følelsen af naturligt dagslys ind i dit hjem. Slap af i varme nuancer fra en sommer solnedgang, eller få energi med klare hvide toner fra en vinterhimmel. Pæren er nu 40% mere energieffektiv end den forrige generation, mens Matter-kompatibilitet giver problemfri forbindelse med andre smarte enheder i hjemmet. Få adgang til endnu flere funktioner med en Hue Bridge.
- Op til 500 lumen
- Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)
- Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke
- Realistisk stearinlys effekt
- App- og stemmestyring
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149862
Pære egenskaber
- Pærens form
- Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning
- E14
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Hvid
- Materiale
- PC
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
Miljø
- Driftsmæssig luftfugtighed
- 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur
- -20 °C til 45 °C
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Vælg din farve
- Ja
- Integreret LED
- Ja
- LED pære(r) inkluderet
- Ja
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 195
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 135
Diverse
- Specielt designet til
- Stemning, Soveværelse, Spisestue, Funktionel, Gang, Hjemmekontor, Studieværelse, Børneværelse, Køkken, Stue
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149862
- Nettovægt
- 0,13 kg
- Bruttovægt
- 0,17 kg
- Højde
- 175 mm
- Længde
- 55 mm
- Bredde
- 146 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004295604
Emballageoplysninger
- EAN
- 8721103149862
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,2 W
- Effekt
- 3,7 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 4
Produktmål og -vægt
- Samlet højde
- 39 mm
- Samlet længde
- 117 mm
- Samlet bredde
- 39 mm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 500
- Kompatibel med dæmpbare Philips Hue enheder
- Yes
- Diameter
- 39 mm
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Justerbart hvidt lys
- Energiklasse for medfølgende lyskilde
- D
- Fatning/sokkel
- E14
- IP-kode
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Ikke relevant
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Damp location, Dry location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Referencekontrolindstilling*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diameter
- 39 mm
- Formfaktor
- Bulb
- Højde
- 117 mm
- Indgående spænding
- 220V-240V
- Lysudbytte
- Varmt til køligt hvidt lys
- Strømfaktor
- 0.5
- Opgraderbar software
- Ja
- Svarende til wattforbrug
- 40 W
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- Stemmestyring
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- Ingen manual tilgængelig
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger