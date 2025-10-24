Tilbud
Phoenix loftslampe
Med Philips Hue Phoenix spot får du en LED spot, der kan dæmpes fra varm til kold hvid. På den måde kan du tilpasse lyset til alle tidspunkter i løbet af dagen. Forbind din Hue Bridge (medfølger ikke) til dit WiFi, så du uden besvær kan styre lyset med din smart enhed.
Nuværende pris er 209,40 kr., oprindelig pris er 349,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- White
- Intelligent styring med Hue Bridge*
- Styr med din stemme*
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal