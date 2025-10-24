Med Philips Hue White ambiance Pillar med to spots i sort får du et varmt til køligt hvidt lys i et hvilket som helst rum i hjemmet. Spotlampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.