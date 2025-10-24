Pillar spot med switch
Med en Philips Hue White ambiance Pillar spot i sort får du et varmt til køligt hvidt lys i et hvilket som helst rum i hjemmet. Spotlampen kan nemt styres med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Philips Hue Bridge, og få adgang til samtlige intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 679,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal