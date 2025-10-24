De justerbare sorte spots Philips Hue White ambiance Runner giver et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Benyt de medfølgende belysningsløsninger til dine daglige rutiner, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Tilføj en Hue Bridge, og få flere funktioner.