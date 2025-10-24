Med sit justerbare hoved giver den sorte spot Philips Hue White ambiance Runner et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Gør brug af de medfølgende belysningsløsninger, og få kontrol med det samme via Bluetooth ved hjælp af en Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge for at få flere muligheder.