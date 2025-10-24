Runner enkelt spot
Med sit justerbare hoved giver den hvide spot Philips Hue White ambiance Runner et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Gør brug af de medfølgende belysningsløsninger, og få kontrol med det samme via Bluetooth eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge for at få flere muligheder.
Nuværende pris er 639,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Aluminium