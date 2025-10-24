Runner enkelt spot
Med et justerbart hoved giver den hvide spot Philips Hue White ambiance Runner et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Benyt de medfølgende belysningsløsninger til dine daglige rutiner, og få kontrol med det samme via Bluetooth. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.
Nuværende pris er 489,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Aluminium