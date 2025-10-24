Runner spot med switch
Med sit justerbare hoved giver en Philips Hue White ambiance Runner spot i sort et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Gør brug af de medfølgende belysningsløsninger, og få kontrol med det samme via Bluetooth ved hjælp af en Hue Dimmer switch. Opret forbindelse til en Hue Bridge for at få flere muligheder.
Nuværende pris er 679,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal