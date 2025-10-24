Med et justerbart hoved giver en Philips Hue White ambiance Runner spot i hvid et varmt til køligt hvidt lys i ethvert hjørne af hjemmet. Benyt de medfølgende belysningsløsninger til dine daglige rutiner, og få kontrol med det samme via Bluetooth. Opret forbindelse til en Hue Bridge, og få flere intelligente belysningsfunktioner.