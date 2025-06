Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem

Hue Bridgen er et vigtig komponent i et personligt Philips Hue intelligent belysningssystem. Det er hjernen bag systemet, der kommunikerer med både dine intelligente lyskilder og Hue appen for at sikre, at det hele fungerer sammen. Den giver også mulighed for automatisering såsom planlægningsrutiner og timere.