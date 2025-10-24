Still loftslampe
Med sit unikke runde design giver den sorte loftslampe Philips Hue White ambiance Still tusindvis af nuancer inden for varmt til køligt hvidt lys. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth-appen eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge.
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White ambiance
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Hue Lysdæmperkontakt medfølger
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Metal