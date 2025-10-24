Med sit unikke runde design giver den sorte loftslampe Philips Hue White ambiance Still tusindvis af nuancer inden for varmt til køligt hvidt lys. Lyskilden kan nemt styres med det samme via Bluetooth-appen eller ved hjælp af den medfølgende Hue Dimmer switch. Få adgang til flere intelligente belysningsfunktioner med en Hue Bridge.