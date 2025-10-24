Argenta med fire spots
Sæt scenen med Hue Argenta, som leverer en smuk lysstråle i hvide nuancer samt 16 millioner forskellige farver. Perfekt til stuen og soveværelset. Brug Bluetooth for at styre lyset med det samme i ét rum, eller kombiner den med en Hue Bridge for at få adgang til alle funktioner.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Aluminium
Materiale
Metal