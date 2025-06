Bland funktionelt lys og stemningslys i én lampe

Philips Hue Centris blander funktion med æstetik i en loftslampe, der kombinerer en almindelige lampe med spots, som kan vinkles individuelt for at fremhæve forskellige dele af rummet. Indstil Centris til en af de 16 millioner farver du kan vælge i mellem eller vælg mellem nuancer af varmt til køligt hvidt lys. Du kan også indstille hvert enkelt lys i lampen til dets egen individuelle nuance for et mere livligt look.