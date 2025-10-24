Dobbeltpakke E27
Sæt kulør på hjemmet med to intelligente E27 pærer. Med et stort udvalg af farver, nuancer og muligheder skaber det den perfekte stemning til enhver lejlighed. Slut den til en Hue Bridge for at få adgang til intelligent lysstyring og andre funktioner.
Nuværende pris er 99,95 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- 2 x E27 pære
- Hvidt og farvet lys
- Dæmpbar
- Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
62x110