Support
Two white E27 smart light bulbs with a matte finish and silver screw bases, shown with product packaging and Richer colors text.

Dobbeltpakke E27

Sæt kulør på hjemmet med to intelligente E27 pærer. Med et stort udvalg af farver, nuancer og muligheder skaber det den perfekte stemning til enhver lejlighed. Slut den til en Hue Bridge for at få adgang til intelligent lysstyring og andre funktioner.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • White and color ambiance
  • Kræver en Hue Bridge
  • 2 x E27 pære
  • Hvidt og farvet lys
  • Dæmpbar
  • Intelligent lysstyring med Hue Bridge*
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Mål for pære

  • Mål (B x H x D)

    62x110

Holdbarhed

Miljø

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Garanti

Lysegenskaber

Emballagemål og -vægt

Emballageoplysninger

Strømforbrug

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Bridge

Pæren

Hvad følger med?

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay