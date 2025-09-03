*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Essentielt startsæt: 2 x E27 pærer (806 lm) + Hue Dimmer switch
Træd ind i en verden af intelligent belysning med dette Philips Hue Essentielt startsæt med to pærer med fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til den uendelige liste af funktioner. Styr med din stemme, appen eller ethvert intelligent tilbehør.
Produkt højdepunkter
- Op til 806 lumen
- Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
- Kan dæmpes til 2% lysstyrke
- Hue Bridge medfølger
- Dimmer switch medfølger
Kom i den rette stemning med varmt til køligt hvidt intelligent lys
Brug de mere end 50.000 nuancer af varmt til køligt hvidt lys til at skabe den rette stemning til arbejde, spil eller afslapning – uanset hvornår på dagen det er. Kom godt i gang med dagen med køligt, energifyldt hvidt lys, eller slap af om aftenen med gyldne nuancer.
Leg med intelligent farvet lys
Med Philips Hue er der ingen grænser: Der er over 16 millioner farver at vælge imellem, så du har et væld af muligheder, f.eks. for at skabe den perfekte stemning til en fest eller gøre godnathistorien endnu mere spændende. Brug de farverige forindstillede belysningsscener til at skabe en følelse af sommer, når det passer dig, eller brug et af dine egne billeder til at genopleve et helt særligt øjeblik.
Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme
Hue appen giver dig fuld kontrol over alle dine lamper, også selvom du ikke er hjemme. Sluk og tænd dine lys med fjernbetjening ved blot at bruge appen, så du kan sikre, at dit hjem altid er lyst op, som du ønsker det.
Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning
Tag din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikkens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify-integration!), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge
Nem, trådløs installation
Den batteridrevne og trådløse Hue dimmer switch kan monteres overalt med det medfølgende selvklæbende tape. Fjern kontakten fra dens vægplade og brug den som en fjernbetjening eller sæt den på enhver magnetisk overflade.
Specifikationer
