*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Essentielt startsæt: 3 GU10 pærer (345 lm)
Træd ind i en verden af intelligent belysning med dette Philips Hue Essentielt startsæt med tre pærer med fuld farve og justerbart hvidt lys, som du nemt kan justere fra varmt og hyggeligt til køligt hvidt lys. Skab den perfekte stemning med jævn dæmpning, millioner af farver og et bibliotek af belysningsscener designet af vores eksperter – eller lav din egen! Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til den uendelige liste af funktioner. Styr med din stemme, appen eller ethvert intelligent tilbehør.
Produkt højdepunkter
- Op til 345 lumen
- Varm til kølig hvid (2200-6500 K)
- Kan dæmpes til 2% lysstyrke
- Essentiel farvet lys
- Hue Bridge medfølger
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Skab den rette stemning med blødt hvidt lys
Hue pærer og lamper giver et blødt hvidt lys. Med lysdæmpning fra klart dagslys til dæmpet natlys kan du med disse intelligente lyskilder give dit hjem den helt rette styrke af varmt lys efter behov.
Leg med intelligent farvet lys
Med Philips Hue er der ingen grænser: Der er over 16 millioner farver at vælge imellem, så du har et væld af muligheder, f.eks. for at skabe den perfekte stemning til en fest eller gøre godnathistorien endnu mere spændende. Brug de farverige forindstillede belysningsscener til at skabe en følelse af sommer, når det passer dig, eller brug et af dine egne billeder til at genopleve et helt særligt øjeblik.
Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem
Hue Bridgen er et vigtig komponent i et personligt Philips Hue intelligent belysningssystem. Det er hjernen bag systemet, der kommunikerer med både dine intelligente lyskilder og Hue appen for at sikre, at det hele fungerer sammen. Den giver også mulighed for automatisering såsom planlægningsrutiner og timere.
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50 x 55