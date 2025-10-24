Kun hos Philips-hue.com
Festavia lyskæde
Med 250 intelligente mini LED'er på en 20 meter lang ledning er Festavia lyskæden den perfekte dekoration til indendørs brug. Lav en farvegradient langs hele kæden, eller brug én farve for at skabe et mere traditionelt look.
Nuværende pris er 1.199,00 kr.
Produkt højdepunkter
- 250 smart LED'er med farve
- 20 m ledning
- Sort ledning
- Strømforsyning medfølger
- Kun til indendørs brug
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk