Flourish bordlampe
Flourishs elegante håndlavede glaskuppel giver dæmpet, justerbart hvidt og farvet lys til enhver lejlighed eller aktivitet. Få varmt lys til afslapning, køligt lys til koncentration og farverigt lys til at skabe den perfekte atmosfære. Matter kompatibilitet muliggør enklere og problemfri integration med enheder fra andre brands. Styr Flourish bordlampen nemt med Hue appen og intelligente assistenter ved hjælp af en Hue Bridge eller Bridge Pro. Zigbee netværksforbindelse betyder ingen uautoriseret adgang til dit intelligente belysningssystem.
Produkt højdepunkter
- Justerbart hvidt og farvet lys
- Inkluderer 1100 lumen A60 pære
- App- og stemmestyring
- Zigbee og Matter kompatibel
- Håndlavet glasskærm
Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter
Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.
Få adgang til alle funktionerne til intelligent belysning med Hue Bridge
Hue Bridge giver adgang til de funktioner, der gør intelligent belysning virkelig intelligent – styring væk fra hjemmet, stemmestyring, automatiseret belysning og meget mere. Føj en Hue Bridge til din opsætning for at skabe fordybende oplevelser, drage fordel af en sikker og pålidelig teknolog med mere. Hue Bridge er nøglen til intelligent belysning, som du aldrig har oplevet det før.
Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys
Disse pærer og lamper giver forskellige toner af varmt til køligt hvidt lys. Med komplet lysdæmpning fra stærk til dæmpet natlys kan du regulere belysningen til den perfekte tone og lysstyrke til dine daglige behov.
Betjen op til 10 lyskilder med Bluetooth appen
Philips Hue med Bluetooth er den nemmeste måde at komme i gang med intelligent belysning på. Sæt stemningen på et øjeblik med Bluetooth-kompatible LED lyskilder og Hue Bluetooth appen, hvor du kan styre op til 10 lyskilder i ét rum.
Styr lyskilderne med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den parres med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhed. Med enkle stemmekommandoer kan du betjene alle lyskilder i ét rum eller blot en enkelt lampe.
Skab en personlig oplevelse med intelligent farvestrålende lys
Farvelæg dit hjem med over 16 millioner farver, der omgående skaber den rette stemning til enhver lejlighed. Ved at trykke på en knap kan du skabe en festlig stemning til en fest, gøre din dagligstue til en biograf, forbedre din indretning af hjemmet med forskellige farvenuancer og meget mere.
Specifikationer
Design og finish
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Glas