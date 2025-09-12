Få perfekte belysningsløsninger til dine daglige aktiviteter

Gør hverdagen lettere og mere behagelig med fire forudindstillede belysningsløsninger, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver: Få energi, koncentrer dig, læs og slap af. De to scener i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere scener, Read og Relax, hjælper dig med at nyde en god bog eller slappe af.