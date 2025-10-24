Fugato med tre spots
Skab den perfekte atmosfære med Hue Fugato. Den er ideel til stemnings- og effektbelysning i stuen og soveværelset. Styr den med det samme via Bluetooth i ét rum, eller kombiner den med en Hue Bridge for at få adgang til alle de smarte funktioner.
Nuværende pris er 1.949,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- GU10 LED pære medfølger
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Hvid
Materiale
Metal