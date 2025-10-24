Festavia Globe udendørs lyskæde, 14 m forlænger
Skab en hyggelig glød eller farverig feststemning omkring din terrasse, altan eller ethvert udendørs område med et strålende farvespil, uanset om du skaber en lysgradient eller leger med animerede lyseffekter. Denne forlænger kan bruges til at tilføje to lyskæder til din strømforsyning ved hjælp af det medfølgende T-stik, og gør det også muligt at tilføje kæden til ethvert lavvoltssystem. Globe lyskæder kan ikke forlænges fra ende til ende.
Produkt højdepunkter
- 14 meter med 20 pærer
- Udskiftelige pærer med en lysstyrke på 50 lumen
- Fuldspektret lys (1000-20.000 K)
- Musiksynkronisering og dynamiske effekter
- Forlængerkabel inkluderet
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk