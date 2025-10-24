Skab en hyggelig glød eller farverig feststemning omkring din terrasse, altan eller ethvert udendørs område med et strålende farvespil, uanset om du skaber en lysgradient eller leger med animerede lyseffekter. Denne forlænger kan bruges til at tilføje to lyskæder til din strømforsyning ved hjælp af det medfølgende T-stik, og gør det også muligt at tilføje kæden til ethvert lavvoltssystem. Globe lyskæder kan ikke forlænges fra ende til ende.