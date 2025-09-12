Intelligent belysning hjælper dig til at vågne og falde i søvn på en mere naturlig måde

Forbind din Philips Hue limited edition Iris lampe med din Hue Bridge, så du kan bruge den indbyggede 'Vågn op og fald i søvn'-rutine, som hjælper dig med at vågne og falde i søvn på en mere naturlig måde. Lampens dybe dæmpningsegenskaber, kombineret med dens diffuse baggrundslys, giver dig mulighed for at vågne til din egen personlige solopgang om morgenen, når dine lys nænsomt lyser op, eller gradvist dæmper det varme hvide lys for at hjælpe dig med falde i lettere i søvn.