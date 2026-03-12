Traditionel stil møder moderne, intelligente belysningsfunktioner med Philips Hue kertepæren med justerbart hvidt lys og farver. Nyd hvidt lys, der kan justeres fra varmt til koldt, samt millioner af udtryksfulde farver, så du kan skabe den perfekte stemning og understrege din boligindretning. Ultralav lysdæmpning giver dig mulighed for at dæmpe pæren ned til kun 0,2% af den samlede lysstyrke, samtidig med at farveydelsen forbliver ensartet på forskellige dæmpningsniveauer. Den nyeste generation af denne elegante pære med dobbeltlagsdesign introducerer nye og forbedrede funktioner, herunder fuldt spektrum dagslys, der bringer følelsen af naturligt dagslys ind i dit hjem. Slap af i varme nuancer fra en sommer solnedgang, eller få energi med klare hvide toner fra en vinterhimmel. Chromasync sikrer, at pærens 16 millioner farver matches præcist på tværs af flere pærer uden farveafvigelser. Pæren er nu 40% mere energieffektiv end den forrige generation, mens Matter-kompatibilitet giver problemfri forbindelse med andre smarte enheder i hjemmet. Få adgang til endnu flere funktioner med en Hue Bridge.

Op til 500 lumen

Fuldspektret dagslys (1000-20.000K)

Kan dæmpes til 0,2% lysstyrke

Chromasync™ nøjagtig farvematchning

App- og stemmestyring