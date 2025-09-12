*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
LightStrip Plus 2 M + 1 m bundt
Tilføj en LightStrip Plus til dit Philips Hue system og skab en fængslende oplevelse på stolper, under skabe eller bagved dine underholdningssystemer. LightStrip Plus giver dig fleksibilitet til at bøje, klippe og forlænge LightStrippen, så den passer til den ønskede anvendelse.
- White and color ambiance
- Kræver en Hue Bridge
- 1 x 2 m + 1 x 1 m Lightstrip
- 1 x strømforsyningsenhed
- 1 x hjørnestik medfølger
- Hvidt og farvet lys
Ultimativ fleksibilitet: Form, bøj og forlæng
Philips Hue LightStrip Plus er den mest fleksible lyskilde, man kan tænke sig. Du kan stort set forme båndet, som du vil og fastgøre det til alle faste underlag med tapen på bagsiden. Hvis det er nødvendigt, kan du klippe din Philips Hue LightStrip Plus til i størrelse ved saksemarkeringerne. Integrer Philips Hue LightStrip Plus i møblementet, i buer, under køkkenskabe, eller fremhæv arkitektoniske detaljer med blødt, indirekte lys. Philips Hue LightStrip Plus er den mest alsidige og robuste lyskilde til at gøre rummet levende.
Kan forlænges op til 10 meter
Forlæng din Philips Hue Lightstrip Plus optil 10 meter ved hjælp af 1 meter forlænger*, så du kan dække længere overflader og få flere anvendelsesmuligheder. Uanset om du ønsker kraftig alkove belysning eller dæmpet belysning i gangen eller på trappen, er det muligt med Philips Hue Lightstrip Plus, som giver dig perfekt farve sammenhæng fra første til sidste forlænger. * Kan kun forlænges med den Bluetooth-kompatible version.
Høj lyseffekt: 1.600 lumen
Med en høj effekt på 1.600 lumen og lysdækning i dens samlede længde giver Hue LightStrip Plus tilstrækkeligt lys til at kunne anvendes både som dekorativ og funktionel lyskilde.
Kræver en Philips Hue Bridge
Slut Philips Hue pærerne til en Bridge for at styre lyset fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen.
Vær kreativ med 16 millioner farver
Leg med lys og vælg mellem 16 millioner farver for øjeblikkeligt at ændre et lokales fremtoning og atmosfære. Skab den stemning, som du ønsker, uden besvær med et enkelt tryk på en knap. Brug dit yndlingsfoto og genoplev det særlige øjeblik med strejf af lys. Gem dine foretrukne lysindstillinger og hent dem frem, når du ønsker det, med et enkelt tryk.
Synkroniser film, TV-serier, musik og spil med din intelligente belysning
Løft din underholdning til nye højder ved at synkronisere handlingen på skærmen eller musikkens rytme med din intelligente belysning.* Vælg, hvordan du vil synkronisere din belysning med din film, din musik (f.eks. ved brug af vores Spotify integration), din TV-serie eller dit spil, og se, hvordan de farvekompatible lyskilder i dit underholdningsområde reagerer. *Kræver Hue Bridge
Oplys din spilleoplevelse
Løft din spilleoplevelse op på et højere niveau. Download apps fra tredjeparter og opdag de fantastiske ting, du kan gøre med Philips Hue.
Fald i søvn og vågn naturligt
Philips Hue hjælper dig med at stå op på den bedst tænkelige måde og giver dig en frisk start på dagen. Lysstyrken øges gradvist som ved en solopgang, så du vågner naturligt i stedet for at blive vækket af et larmende vækkeur og får den bedst mulige start på dagen. Om aftenen hjælper det afslappende, varme hvide lys dig med at slappe af og forberede kroppen på en god nats søvn.
Skab stemning med lys fra varm hvid til køligt dagslys
Skab den rette stemning til ethvert øjeblik og dekorer hjemmet med varmt til køligt hvidt lys. Opnå glæden ved forskellige stilarter i årets løb, uanset om det er det klare hvide lys, der minder om en forårsbrise, sommersolens varme lys eller det kølige dagslys på en vinterdag.
Slap af, læs, koncentrer dig og få energi med belysningsløsninger
Lys påvirker vores humør og adfærd. Philips Hue kan hjælpe dig med at gøre dine daglige rutiner til øjeblikke, som du kan nyde. Spring morgenkaffen over og gør dig klar til dagen med et køligt, klart, hvidt dagslys, der giver energi til krop og sind. Hold fokus med finjusteret klart, hvidt lys. Eller sæt dig godt tilbage og slap af med et blødt, hvidt lys som en perfekt afslutning på dagen.
Smart styring, hjemme og udefra
Med Philips Hue iOS- og Android-apps kan du fjernstyre lyset, uanset hvor du befinder dig. Kontroller, om du har glemt at slukke for lyset, før du forlod hjemmet, og tænd det, hvis du arbejder sent.
Indstil timere efter eget ønske
Philips Hue kan få det til at se ud, som om du er hjemme, når du ikke er, ved hjælp af planlægningsfunktionen i Philips Hue appen. Indstil lyskilderne til at tænde på et forudindstillet tidspunkt, så lyset er tændt, når du kommer hjem. Du kan endda indstille rummene til at tænde på forskellige tidspunkter. Og du kan naturligvis lade lyskilderne slukke gradvist om aftenen, så du aldrig skal være bekymret for, om du har ladet lyset være tændt.
Dæmpning uden installation
Oplev dæmpning helt uden besvær med Philips Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt perfekt. Intet behov for ledninger, elektriker eller installation
Styr det på din måde
Slut Philips Hue pærerne til en Bridge og gå på opdagelse blandt de uendelige muligheder. Betjen belysningen fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen eller monter kontakter i systemet for at aktivere belysningen. Indstil timere, beskeder, alarmer og meget mere for at få den fulde Philips Hue oplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home, så du kan styre lyset med stemmen.
Specifikationer
Farve
Flerfarvet
Farve(r)
multi
Materiale
Silikone