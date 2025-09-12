Indstil timere efter eget ønske

Philips Hue kan få det til at se ud, som om du er hjemme, når du ikke er, ved hjælp af planlægningsfunktionen i Philips Hue appen. Indstil lyskilderne til at tænde på et forudindstillet tidspunkt, så lyset er tændt, når du kommer hjem. Du kan endda indstille rummene til at tænde på forskellige tidspunkter. Og du kan naturligvis lade lyskilderne slukke gradvist om aftenen, så du aldrig skal være bekymret for, om du har ladet lyset være tændt.