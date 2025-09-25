Support
Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Hue Play wall-washer

Hue Play wall-washer

Med et bredt belysningsområde og et overraskende kompakt design er Play wall washer den ultimative forbedring til dit TV. ColorCast-teknologi og et elegant aluminiumdesign gør den til det perfekte farverige omdrejningspunkt for din hjemmebiograf (eller et hvilket som helst andet sted).

Farve

Pakning

  • Køb nu, betal senere med Klarna
  • Fri fragt over 500 kr.
  • 30 dages gratis retur
  • 2-3 dages levering
  • Sikker checkout

Produkt højdepunkter

  • ColorCast-teknologi
  • 1035 lumen
  • Højde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
  • Matsort
  • Aluminium
Se alle produktspecifikationer
Find en produktmanual

Kompakt, men kraftfuld

Lad dig ikke narre af dens lille størrelse – denne lampe fylder væggen med masser af lys.

Play wall washer lampe i hvid og sort aluminium med LED ColorCast-teknologi.
Wall washer LED-lampe, der giver gradienter af mættet grønt og gult lys.

Lysere, bredere, smukkere

Play er dobbelt så lysstærk som andre wall washers og har også ColorCast™-teknologi, der giver et endnu bredere udvalg af rige, dybt mættede farvegradienter.

En Hue Play wall washer lampe på et bord ved siden af en hvid væg.

Lille og elegant

En førsteklasses mat aluminiumsfinish og et kompakt design gør den til et blikfang i dit rum – uden at gå på kompromis med lyset.

Vægbelysning i en stue i blåt og grønt lys ved hjælp af to Play wall washer lamper på hver side af et TV.

Lavet til lyssynkronisering

Som en del af Play-familien blev den designet til virkelig fordybende surround-belysningsoplevelser.

Udforsk Hue Sync

Købes ofte sammen med

Hue Play wall-washer

Hue White and color ambiance

Hue Play wall-washer

2.629,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch

379,00 kr.

Play gradient lightstrip til PC

Lightstrips

Play gradient lightstrip til PC

1.279,00 kr.

Produktet er næsten udsolgt

Nyhed
Devote Hue slim loftslampe M

Loftslamper

Devote Hue slim loftslampe M

899,00 kr.

Tento kvadratisk loftspanel – lille

Hue White

Tento kvadratisk loftspanel – lille

529,00 kr.

Udendørs forlængerkabel 2,5 m + T-stykke

Hue

Udendørs forlængerkabel 2,5 m + T-stykke

199,00 kr.

Udendørs forlængerkabel 5 m

Hue

Udendørs forlængerkabel 5 m

149,00 kr.

Secure kablet kamera

Hue

Secure kablet kamera

1.129,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Smart plug

Hue

Smart plug

269,00 kr.

-10%
Multipack: Dimmer switch 3-pak

Multipack: Dimmer switch 3-pak

507,00 kr.

456,30 kr.

Festavia lyskæde

Hue White and color ambiance

Festavia lyskæde

1.649,00 kr.

20% rabat med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch

169,00 kr.

Spørgsmål og svar

Hvad er forskellen på Hue Play wall washer 1-pak og 2-pak?

Skal jeg købe separat tilbehør for at bruge Hue Play wall washer?

Hvor skal jeg installere min Hue Play wall washer?

Har min Hue Play wall washer en tænd/sluk-knap eller en knap til at styre dens farver?

Hvad skal jeg bruge for at synkronisere Hue Play wall washer med et TV eller en PC?

Kan jeg bruge Hue Play wall washer sammen med andre Philips Hue lyskilder?

Philips Hue produktfamilie

Brug for hjælp?

Gå til Support

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Sort

  • Materiale

    Syntetisk

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay