Lad dig ikke narre af dens lille størrelse – denne lampe fylder væggen med masser af lys.
Hue Play wall-washer
Med et bredt belysningsområde og et overraskende kompakt design er Play wall washer den ultimative forbedring til dit TV. ColorCast-teknologi og et elegant aluminiumdesign gør den til det perfekte farverige omdrejningspunkt for din hjemmebiograf (eller et hvilket som helst andet sted).
Farve
Pakning
Nuværende pris er 1.499,00 kr.
Produkt højdepunkter
- ColorCast-teknologi
- 1035 lumen
- Højde x bredde: 15,7 x 9,1 cm
- Matsort
- Aluminium
Lysere, bredere, smukkere
Play er dobbelt så lysstærk som andre wall washers og har også ColorCast™-teknologi, der giver et endnu bredere udvalg af rige, dybt mættede farvegradienter.
Lille og elegant
En førsteklasses mat aluminiumsfinish og et kompakt design gør den til et blikfang i dit rum – uden at gå på kompromis med lyset.
Lavet til lyssynkronisering
Som en del af Play-familien blev den designet til virkelig fordybende surround-belysningsoplevelser.
Spørgsmål og svar
Hvad er forskellen på Hue Play wall washer 1-pak og 2-pak?
Skal jeg købe separat tilbehør for at bruge Hue Play wall washer?
Hvor skal jeg installere min Hue Play wall washer?
Har min Hue Play wall washer en tænd/sluk-knap eller en knap til at styre dens farver?
Hvad skal jeg bruge for at synkronisere Hue Play wall washer med et TV eller en PC?
Kan jeg bruge Hue Play wall washer sammen med andre Philips Hue lyskilder?
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk