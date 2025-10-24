Support
Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Signe bordlampe

Signe bordlampe

Tilfør et strejf af farve til en væg, eller skab et stemningsfuldt skær med denne slanke bordlampe. Kan give enhver tænkelig hvid tone samt 16 millioner forskellige farver. Kan fungere som en selvstændig lyskilde eller som en del af dit intelligente belysningssystem gennem Hue Bridgen.

Varen er ikke længere tilgængelig

Produkt højdepunkter

  • Integreret LED
  • Bluetooth-betjening via app
  • Styr med app eller stemme*
  • Tilføj Hue Bridge for at få mere
Se alle produktspecifikationer
Find your product manual

Specifikationer

Design og finish

  • Farve

    Aluminium

  • Materiale

    Aluminium

Holdbarhed

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

Lysegenskaber

Diverse

Emballagemål og -vægt

Produktmål og -vægt

Service

Tekniske specifikationer

Hvad er understøttet

Andet

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay