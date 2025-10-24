Signe bordlampe
Tilfør et strejf af farve til en væg, eller skab et stemningsfuldt skær med denne slanke bordlampe. Kan give enhver tænkelig hvid tone samt 16 millioner forskellige farver. Kan fungere som en selvstændig lyskilde eller som en del af dit intelligente belysningssystem gennem Hue Bridgen.
Nuværende pris er 1.299,00 kr.
Produkt højdepunkter
- Integreret LED
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Aluminium
Materiale
Aluminium