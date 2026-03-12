Slim indbygningsspot 170 mm

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Nærbillede af forsiden af Hue White and color ambiance Slim indbygningsspot 170 mm
På lager
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Om Slim indbygningsspot 170 mm

Takket være dens tynde profil giver Philips Hue Slim indbygningsspotten dig mulighed for at tilføje indbygningsspots i ethvert rum i dit hjem – såsom rum med nedsænkede lofter. Den brede spredningsvinkel og det høje lysudbytte gør det muligt at lyse endnu større rum op.

  • Justerbart hvidt og farvet lys
  • Chromasync™ nøjagtig farvematchning
  • 1500 lumen
  • Vandafvisende, stænktæt (IP44)
  • Hue Bridge og Bluetooth forbindelse
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