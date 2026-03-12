Takket være dens tynde profil giver Philips Hue Slim indbygningsspotten dig mulighed for at tilføje indbygningsspots i ethvert rum i dit hjem – såsom rum med nedsænkede lofter. Den brede spredningsvinkel og det høje lysudbytte gør det muligt at lyse endnu større rum op.

Justerbart hvidt og farvet lys

Chromasync™ nøjagtig farvematchning

1000 lumen

Vandafvisende, stænktæt (IP44)

Hue Bridge og Bluetooth forbindelse