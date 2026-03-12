Slim indbygningsspot 90 mm
Nuværende pris er 679,00 kr.
Nuværende pris er 679,00 kr.
Nyhed
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Om Slim indbygningsspot 90 mm
Takket være dens tynde profil giver Philips Hue Slim indbygningsspotten dig mulighed for at tilføje indbygningsspots i ethvert rum i dit hjem – såsom rum med nedsænkede lofter. Den brede spredningsvinkel og det høje lysudbytte gør det muligt at lyse endnu større rum op.
- Justerbart hvidt og farvet lys
- Chromasync™ nøjagtig farvematchning
- 1000 lumen
- Vandafvisende, stænktæt (IP44)
- Hue Bridge og Bluetooth forbindelse
Funktioner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103109231
Pære egenskaber
- Dæmpbar
- Ja
Design og finish
- Farve
- Sort
- Materiale
- Formstøbt aluminium, PC
Holdbarhed
- Antal tændingscyklusser
- 50.000
- Normeret levetid
- 25.000
Ekstra funktioner/tilbehør medfølger
- Batterier inkluderet
- Nej
- Vælg din farve
- Ja
- Kan dæmpes med Hue app og switch
- Ja
- Integreret LED
- Ja
Lysegenskaber
- Spredningsvinkel
- 105
- Farvegengivelsesindeks (CRI)
- ≥80
- Farvetemperatur
- 1000-20000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt
- 1
- Lyseffekt (nominel) (nom.)
- 120
Diverse
- Specielt designet til
- Badeværelse, Soveværelse, Gang, Køkken, Stue, Kontor, Studieværelse
- Styling
- Funktionel
- Type
- Indbygningsspots
Emballagemål og -vægt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103109231
- Nettovægt
- 0,21 kg
- Bruttovægt
- 0,29 kg
- Højde
- 125 mm
- Længde
- 122 mm
- Bredde
- 97 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004291101
Strømforbrug
- Strømforbrug i standby
- 0,5
- Effekt
- 11
- Energiforbrug kWh/1000 t.
- 9
Produktmål og -vægt
- Indbygget afstand
- 60 mm
- Samlet højde
- 35 mm
- Samlet længde
- 90 mm
- Samlet bredde
- 90 mm
- Udskæring til loftsindbygning
- 7.0 cm
Service
- Garanti
- 2 år
Tekniske specifikationer
- Lysstyrke ved 4000 K
- 1.000
- Pæreteknologi
- LED
- Lysfarve
- Farvet og hvidt lys (RGBW)
- 230V
- 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde
- E
- Pære med wattforbrug inkluderet
- 8.3
- IP-kode
- IP44 (IP20 strømforsyning)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Lysstyrke ved 2700 K
- 750
- Antal lyskilder
- 1
- UL Våd/fugtig/tør placering
- Wet location
- Registrering af radiofrekvens
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeater-funktionalitet
- Ja
Pæren
- Formfaktor
- Slim downlight
- Opgraderbar software
- Ja
Hvad er understøttet
- Kompatibel med Effekter
- Yes
- Hue app
- Android 10.0 og nyere, iOS 16 eller nyere
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Defineret supportperiode
- Minimum of 48 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kommunikationsprotokol
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibel med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung Smartthings, Sonos
- Matter-funktionalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshubs (Thread border-routere)
Andet
- Brugervejledning
- User Manual
- Bortskaffelse af produktet
- Ved afslutningen på produktets levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler. Det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit produkt er med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.
- Afmontering
- Ingen tilgængelige afmonteringsoplysninger