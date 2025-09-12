Startsæt: 2 x E27 pærer (1100lm) + Smart button
Tilføj stemnings farvet lys til ethvert rum med et Philips Hue White and color ambiance E27 startsæt. Tilslut den medfølgende Hue Bridge for at få adgang til en uendelig liste af funktioner. Styring via appen, stemmen eller den medfølgende Smart button.
Produkt højdepunkter
- ±10 års levetid
- Øjeblikkelig trådløs dæmpning
- Styr lyset med en Smart button
- Philips Hue Bridge medfølger
- Hvidt og farvet lys
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60 x 110