Startsæt: 2 x E27 pærer (800lm)
Giv ethvert rum samme farve som omgivelserne med et Philips Hue White and color ambiance E27 startsæt. Opret forbindelse til den medfølgende Hue Bridge og få adgang til alle funktionerne. Styr lyset ved hjælp af appen, din stemme eller ethvert intelligent tilbehør.
Nuværende pris er 44,99 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Op til 800 lumen*
- Hvidt og farvet lys
- Hue Bridge medfølger
- Intelligent lysstyring
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x110