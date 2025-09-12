Startsæt: 3 x GU10 spots + Smart button
Tilføj stemnings farvet lys til ethvert rum med et Philips Hue White and color ambiance startsæt. Sættet indeholder 3 intellente farvepærer, en Hue Bridge og en Smart button, der giver fuld styring over lyset, adgang til Hue appen og et utal af funktioner.
Produkt højdepunkter
- ±10 års levetid
- Øjeblikkelig trådløs dæmpning
- Styr lyset med en Smart button
- Philips Hue Bridge medfølger
- Hvidt og farvet lys
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x57x50 mm