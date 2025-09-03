*Når en pære viser "Op til" et vist antal lumen i dens specifikationer, er det pærens maksimale lysudbytte, der vises. Det viser, hvor kraftigt pæren kan lyse ved 2700 K (hvide pærer) eller 4000 K (White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-pærer). Få mere at vide om lysstyrke.
Startsæt: 3 x GU10 spots
Tilføj stemnings farvet lys til ethvert rum med et Philips Hue White and color ambiance startsæt. Sættet indeholder 3 intelligente spots i farver og en Hue Bridge, der giver fuld styring over lyset, adgang til Hue appen og et utal af funktioner.
Produkt højdepunkter
- ±10 års levetid
- Øjeblikkelig trådløs dæmpning
- Philips Hue Bridge medfølger
- Hvidt og farvet lys
Specifikationer
Mål for pære
Mål for pære
Mål (B x H x D)
50x57x50 mm