Xamento indbygningsspots 3-pak
Med det moderne design, intelligente belysning med flere millioner farver og en IP44-klassificering, passer disse tre Xamento indbygningsspots i sort til ethvert badeværelse. Få en lidt sjovere hverdag, eller skru helt ned for lyset for at slappe af.
Nuværende pris er 1.649,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White and color ambiance
- 3 x GU10-pære
- Bluetooth-betjening via app
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Design og finish
Farve
Sort
Materiale
Syntetisk