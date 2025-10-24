E14 dobbeltpakke
Skift fra varmt til køligt dagslys i dit hjem med disse to dæmpbare kertepærer. Styr dem via Bluetooth for straks at kunne tænde, slukke, dæmpe og skabe flotte belysningsscener i ét rum. Kombiner den med en Hue Bridge for at få adgang til endnu flere funktioner.
Nuværende pris er 229,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
39x106