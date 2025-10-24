Tilbud
ST64 Edison - E27 pære
Den længere form og vintage-udtrykket i denne Bluetooth-styrede LED filament Edison pære giver stil til ethvert rum. Brug den sammen med Bluetooth, eller forbind den med en Hue Bridge for at få endnu flere muligheder med intelligent belysning.
Nuværende pris er 164,25 kr., oprindelig pris er 219,00 kr.
Produkt højdepunkter
- White Filament
- Bluetooth-baseret
- Hue Bridge aktiveret
- Blødt, hvidt lys, Vintage-pære
- Straksbetjening via Bluetooth
- Styr med app eller stemme*
- Tilføj Hue Bridge for at få mere
Specifikationer
Mål for pære
Mål (B x H x D)
60x135